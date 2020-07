Agente della Penitenziaria aggredita da una detenuta che..

Detenuta stacca un orecchio a morsi ad agente della Penitenziaria, Matteo Salvini: “Carcere duro”

Il senatore Pillon e l’assessore Merli in visita oggi al carcere di Capanne per portare la solidarietà alla vittima

Matteo Salvini interviene sull’aggressione a danno di un’agente della Polizia penitenziaria nel settore femminile del carcere di Capanne.

“Mentre il governo blocca la sperimentazione del taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutele alle forze dell’ordine, nel carcere di Perugia una detenuta ha staccato un orecchio a una poliziotta.

Roba da matti, carcere duro per questa criminale. Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, dimenticati da un governo che mette in pericolo l’Italia”.

Il senatore leghista Simone Pillon si è recato, invece, al carcere di Capanne con “l’amico assessore Luca Merli per portare la solidarietà mia e della Lega alle agenti brutalmente aggredite da una detenuta colombiana condannata per omicidio”.(perugiatoday.it)