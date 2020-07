“Massima solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria feriti..

Morrone (Lega): “Vicini agli agenti feriti a Forlì, ora Taser per Polizia Penitenziaria”

“Massima solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria di Forlí che questa notte, nel tentativo di tranquillizzare un detenuto in escandescenze, sono stati feriti. Continueremo a ripeterlo e prima o poi il Ministro Bonafede dovrà ascoltarci, sono necessari equipaggiamento adeguato e la sperimentazione del Taser anche nelle carceri italiane. Gli agenti della Polizia Penitenziaria non devono essere lasciati soli! Noi ci siamo” scrive in un post Facebook, il deputato della Lega, Jacopo Morrone. )forlinotizie.net)