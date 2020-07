Personale della Squadra Navale della Polizia Penitenziaria collabora in esercitazione di salvataggio ..

Oggi al largo dell’isola di Gorgona, esercitazione di salvataggio in acqua per le unità cinofile della SOGIT di Gaggiano (MI), in collaborazione con personale della Squadra Navale della Polizia Penitenziaria.

L’iniziativa fa parte delle attività che rientrano nel protocollo sottoscritto dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria Toscana e Umbria con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI). Il Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia è un’associazione di volontariato sanitario che opera nei campi del primo soccorso d’emergenza, del trasporto sanitario urgente e della protezione civile