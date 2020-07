Concorso per 691 vice ispettori: termine ultimo per la consegna delle domande di partecipazione…

Scadra’ il 31 luglio prossimo il termine per la consegna delle domande per il concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, riservato al personale in possesso dei requisiti indicati al successivo Articolo 2, secondo le seguenti aliquote:

per il settanta per cento dei suddetti posti, pari a n. 484 posti (424 uomini; 60 donne), al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’Articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 95/2017, ad esclusione di coloro che risultano vincitori del concorso straordinario interno per titoli a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini; n. 172 donne), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 19 dicembre 2017, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016;



per il restante trenta per cento dei posti, pari a n. 207 posti (182 uomini; 25 donne), al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti. Sono ammessi a partecipare a tale aliquota i vincitori del predetto concorso straordinario interno per titoli a complessivi n. 2851 posti di vice sovrintendente, avuto riguardo alla qualifica posseduta precedentemente alla nomina alla qualifica di vice sovrintendente.



Il concorso di cui al comma 1, lettera a) è riservato per il cinquanta per cento dei posti, pari a n. 242 posti (212 uomini; 30 donne), al personale con la qualifica di sovrintendente capo. I vincitori di tale riserva conservano, a domanda, la sede di servizio. Il diritto alla conservazione della sede di servizio può essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico dei 242 posti (212 uomini; 30 donne), corrispondente al 50 per cento della predetta riserva.

Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.

