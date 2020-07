Carceri, Delmastro (Fdi): subito Garante diritti polizia penitenziaria

“Tra Caino e Abele noi di Fratelli d’Italia non abbiamo dubbi con chi stare. Abbiamo presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per introdurre il Garante Nazionale dei diritti del personale della Polizia Penitenziaria, “carcerati a vita” privi di un vero sistema di tutela dei loro diritti”. quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.

“Con questa legge vogliamo porre la parola fine alla disparit di garanzie tra i detenuti e loro custodi. Mentre i primi godono di un sistema multilivello di protezione, i secondi sono abbandonati a se stessi persino nelle aule dei tribunali. Con l’istituzione del Garante Nazionale dei diritti del personale della Polizia Penitenziaria ribadiamo, con i fatti, il nostro sostegno a tutti quegli agenti della Polizia Penitenziaria ingiustamente aggrediti, vilipesi, che subiscono violenze e angherie. Mentre il Governo tace, sottomesso e intimidito dalle minacce dei boss mafiosi, noi di Fratelli d’Italia vogliamo dare un messaggio forte a chi crede di poter rivoltare le nostre carceri come un calzino e restare perennemente impunito”, conclude. (askanews)