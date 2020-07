Senato ,Decreto Rilancio approvato in via definitiva

Decreto Rilancio Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato, giovedì 16 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.

Agli articoli 219 e 259 le misure in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ecco i documenti approvati