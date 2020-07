Presentata il 13 luglio dall’Onorevole DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: una proposta di legge inerente “Disposizioni e delega al Governo per la riorganizzazione dell’amministrazione penitenziaria nonché istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria” (2587)

Il disegno di legge nasce da una iniziativa dei deputati: :DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea; LOLLOBRIGIDA Francesco; DONZELLI Giovanni; ACQUAROLI Francesco; BIGNAMI Galeazzo; BUTTI Alessio; CAIATA Salvatore; CARETTA Maria Cristina; CIRIELLI Edmondo; DEIDDA Salvatore; FERRO Wanda; FOTI Tommaso; GALANTINO Davide; LUCASELLI Ylenja; MASCHIO Ciro; MONTARULI Augusta; PRISCO Emanuele; RIZZETTO Walter; SILVESTRONI Marco; TRANCASSINI Paolo; VARCHI Maria Carolina

L’iter del disegno di legge e l’assegnazione in commissione del C. 2587 non e’ ancora iniziato , appena in possesso della documentazione legislativa ne daremo ampia diffusione