Polizia Penitenziaria sequestra 5 cellulari occultati nelle celle dei detenuti nel carcere di …

Sequestrati 5 cellulari occultati nelle celle dei detenuti nel carcere di Matera, il plauso dei sindacati agli agenti di Polizia Penitenziaria

I sindacati lucani Sinappe, Sappe, Osapp, Uilpa Polizia Penitenziaria, Usapp e Fp Cgil Polizia Penitenziaria in una nota esprimono apprezzamento per l’operazione svolta dalla Polizia penitenziaria di Matera con l’ausilio del personale di Melfi, Foggia e Potenza e del reparto PLC di Bari che ha permesso di sequestrare 5 telefoni cellulari occultati nelle camere di pernottamento dei detenuti del carcere di Matera. Di seguito la nota integrale.

Le Organizzazioni Sindacali in intestazione, si complimentano con tutto il Personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Matera nonché tutti i Poliziotti penitenziari dei vari istituti del circondario intervenuti nelle operazioni di questa mattina per aver rinvenuto ben 5 telefoni cellulari in possesso ai detenuti.

Ci complimentiamo con tutti i Poliziotti che si sono prodigati nella brillante operazione portata a termine con successo senza che vi siano stati disordini o altro.

Ci rivolgiamo alle istituzioni chiedendo di risolvere il problema dei telefoni all’interno degli Istituti di pena con l’ausilio di mezzi adeguati in quanto ormai, quotidianamente, vengono rinvenuti telefoni in tutti gli Istituti della penisola.

A tutto il Personale di Polizia penitenziaria intervenuto indirizziamo un forte plauso, nonché tutto il nostro sostegno per quanto fatto e profondo rispetto. (Sassilive)