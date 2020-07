Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, rinviato calendario prova scritta

Concorso dirigente penitenziario: rinviato calendario prova scritta

Le date e la sede di svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, saranno stabilite con successivo provvedimento che verrà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it, nel link dedicato al concorso, in data 21 settembre 2020.

Il rinvio si è reso necessario per organizzare la prova di esame del concorso sopraindicato, tenuto conto del numero delle domande pervenute, circa 11.500, e in considerazione delle attuali disposizioni vigenti in materia di distanziamento sociale, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

