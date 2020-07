Grazie al tempestivo intervento della Direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro e del reparto di Polizia penitenziaria allocato a Pianosa ripristinato il funzionamento….

Ripristinato l’acquedotto di Pianosa

Lo rende noto il direttore della Casa di reclusione di Porto Azzurro, Francesco D’Anselmo. L’acquedotto aveva subito un improvviso blackout

PORTO AZZURRO — “Grazie al tempestivo intervento della Direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro ‘P. De Santis’ e del reparto di Polizia penitenziaria allocato a Pianosa è stato ripristinato l’8 luglio scorso il normale funzionamento dell’acquedotto, interrotto a seguito di un improvviso blackout”.

Lo fa sapere in una nota Francesco D’Anselmo, direttore della Casa di reclusione di Porto Azzurro.

“Senza tale risolutivo intervento, – spiega il direttore D’Anselmo – sarebbe mancata l’acqua in tutta Pianosa con pesanti contraccolpi per la vita dell’Isola in un momento come quello attuale caratterizzato da un importante flusso di turisti che vengono a visitare la splendida isola. Ciò a riprova dell’importanza che riveste la presenza dell’Amministrazione penitenziaria su Pianosa. Si ringraziano per la cortese collaborazione il Comune di Campo nell’Elba, l’Ente Parco e l’associazione Per la difesa dell’Isola di Pianosa “.(quinewselba.it)