Aggressione ad un agente penitenziario a ..

Questa mattina, come informano i Segretari locali Alsippe della Casa Circondariale di Pavia Carlo Minervino e Gabriele Paiano, un detenuto straniero non nuovo ad episodi di violenza ai danni del personale, ha aggredito un Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria addetto al controllo del reparto. Il collega, a seguito delle ferite riportate, ha dovuto far ricorso alle necessarie cure mediche della locale infermeria.

Continua la scia di aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria, cosa che questa organizzazione sindacale aveva già evidenziato con una nota indirizzata alla Direzione pavese ed in seguito al Provveditorato Regionale di Milano.

La nota a tutt’oggi rimasta inevasa denunciava la forte carenza di sicurezza in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pavia. Alla luce del nuovo e violento episodio questa organizzazione sindacale chiede che vengano immediatamente allontanati tutti quei detenuti che si sono resi e si renderanno responsabili di azioni di violenza nei confronti del personale al fine di ristabilire nell’Istituto un clima di serenità lavorativa.

Per concludere esprimiamo solidarieta’ e vicinanza al collega aggredito, e inviamo gli auguri di una pronta guarigione.