Uomo ruba al supermercato,ispettore della polizia penitenziaria in quel momento impegnata…

Benevento: uomo ruba formaggio al supermercato

Stasera, intorno alle 19.30, un uomo é stato colto sul fatto mentre tentava di rubare dei pezzi di formaggio. Il fatto é accaduto in un supermercato in via Pietro Nenni a Benevento . L’uomo, un beneventano di circa cinquant’anni, è stato visto da un operatore del supermercato mentre infilava sette pezzi di formaggio in uno zainetto. Subito è stato allertato l’addetto alla vigilanza del supermercato ed un ispettore della polizia penitenziaria, in quel momento impegnata a fare la spesa, é immediatamente intervenuta per effettuare l’identificazione. Il soggetto, che ha alle spalle altri precedenti, si é giustificato dicendo che li voleva donare ad una casa di riposo. Non trattandosi di un moderno Robin Hood, l’uomo, successivamente, è stato condotto in questura.(tgnews)Palma Varri