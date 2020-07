Senato , da domani al via conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, martedi 14 luglio il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti..

Decreto Rilancio Lunedì 13 luglio, alle 17, la Commissione Bilancio ha in agenda l’avvio dell’esame del ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno scade martedì 14, alle 10. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula il 14 luglio.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Leggi il documento approvato alla Camera dei Deputati