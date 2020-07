Scorrimento della graduatoria concorsuale aliquota vfp concorso allievi agenti di Polizia Penitenziaria…

Presentato dal deputato Deidda ordine del giorno n. 9/2500-AR/50 per consentire agli idonei della aliquota cosiddetta militare lo scorrimento della graduatoria concorsuale.

SALVATORE DEIDDA (FDI). Grazie, Presidente. Abbiamo presentato questo ordine del giorno con i colleghi Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, per sensibilizzare il Governo e chiedere una mano, un aiuto al Governo per quanto riguarda il settore della polizia penitenziaria. L’ultima aggressione è avvenuta nel carcere di Uta, a Cagliari, dove due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto con problemi mentali, ma sappiamo benissimo che ogni giorno gli agenti di polizia penitenziaria rischiano la propria vita e la propria incolumità in quelle che dovrebbero essere delle strutture protette, delle strutture sicure. Non è così: c’è il personale della polizia penitenziaria che è sempre più vecchio, non ha in dotazione le giuste attrezzature, come il taser, ma questo non è il tema dell’ordine del giorno; quello che chiediamo è che, visto che nel “decreto Rilancio”, grazie anche un emendamento di Fratelli d’Italia sostenuto poi complessivamente da tutte le forze politiche, si è dato vita allo scorrimento dell’ultimo concorso valido della polizia penitenziaria, dando quindi ossigeno agli organici della Polizia penitenziaria, ma chiediamo un ulteriore sforzo per consentire agli idonei della aliquota cosiddetta militare, a chi era in ferma prefissata, a chi ha servito la patria come militare ed è idoneo a quel concorso, di poter essere preso in considerazione ed entrare, ovviamente previe visite mediche o quel che è, ma son già idonei, nella Polizia penitenziaria. Quindi, l’ordine del giorno chiede di valutare di aumentare il numero di questa chiamata rispetto a tale concorso o, visto che c’è una grande difficoltà nel 2020 di bandire nuovi concorsi, di prendere in considerazione, ovviamente con un apposito provvedimento, di chiamare questi idonei militari, perché vi è un grande problema nelle pubbliche amministrazioni: purtroppo, nei vari concorsi ci si dimentica sempre, nel momento di scorrere la graduatoria, dell’aliquota dei militari; invece di essere un vantaggio, quello di aver vestito la divisa e di essere militare, a volte diventa un ostacolo insormontabile. Diamo quindi la possibilità a chi è idoneo all’ultimo concorso della polizia penitenziaria di poter entrare, visto che ha superato tutte le prove e ha superato anche l’idoneità fisica. Ha la sfortuna di essere stato idoneo non vincitore, ma, se scorriamo la graduatoria, vi chiediamo questo aiuto: di valutare un apposito provvedimento e dargli la possibilità di servire ancora la patria