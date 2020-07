Poliziotto penitenziario presta soccorso ad un giovane venticinquenne rimasto vittima di un incidente in moto

Benevento: ennesimo incidente lungo la ss90 bis

Benevento: ennesimo incidente quello che si é registrato nella mattinata di oggi lungo la SS90 bis che collega Benevento con Paduli. Ancora una volta teatro dell’incidente é stata una curva all’altezza della zona industriale di Ponte Valentino, dove un giovane venticinquenne, originario dell’avellinese, a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente a terra. In quel momento si trovava a transitare un giovane poliziotto penitenziario che, immediatamente, ha prestato i primi soccorsi ed allertato il 118. Ancora non si sa se a causare l’incidente sia stata la forte velocità o un attimo di distrazione del giovane centauro, che, a causa delle ferite riportate, soprattutto agli arti inferiori, é stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.(tgnews)Palma Varri