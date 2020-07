Richiesta di sollecito avvio lavori di ristrutturazione della Caserma Agenti della Casa Circondariale di Livorno , interrogazione al Ministro Bonafede

Camera dei deputati ,interrogazione a risposta scritta dell’Onorevole POTENTI rivolta al Ministro della Giustizia Bonafede sui mancati lavori di ristrutturazione della Caserma Agenti della Casa Circondariale di Livorno

Interrogazioni a risposta scritta: POTENTI. —

Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. —

Per sapere –

premesso che: dal maggio del 2016 la caserma della polizia penitenziaria nella casa circondariale « Le Sughere » di Livorno risulta inagibile, non consentendo l’accoglienza degli agenti in servizio nella struttura; a quanto si apprende a seguito di visita avvenuta presso il carcere, i lavori di ristrutturazione — nonostante la necessità evidenziata nel corso di un incontro pubblico con l’amministrazione comunale della città avvenuto nel mese di gennaio 2020 a cui hanno partecipato il provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale, Gianfranco De Gesù, il garante regionale per i detenuti Franco Corleone, il direttore dell’istituto penitenziario Carlo Mazzerbo, il garante dei detenuti di Livorno Giovanni De Peppo e la rappresentante del Dap, Gabriella Pedota — non sono stati ancora realizzati; questa situazione ha comportato e sta determinando gravi disagi per il personale della polizia penitenziaria, costretto a doversi trovare autonomamente ed a proprie spese una sistemazione nonostante il regolamento riconosca a coloro i quali svolgono attività fuori dalla sede di servizio, la concessione di un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell’incarico –:

se sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa e quali iniziative intenda adottare per il sollecito avvio ed il completamento di lavori di ristrutturazione annunciati quattro anni fa; se non si valuti opportuno adottare immediatamente iniziative per risolvere questa situazione di disagio, specialmente alla luce della particolare condizione venutasi a creare negli istituti penitenziari a causa della pandemia e che dovrebbe suggerire una presenza ravvicinata degli agenti pressola località di servizio, onde consentire — in caso di emergenze — di essere facilmente reperibili per poter agire tempestivamente. (4-06273)