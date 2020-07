Necessità alloggiative del personale accasermato, previsto bando per unità abitative riservate alla polizia penitenziaria, accordo in Prefettura per Comparto Sicurezza

Accordo in Prefettura a Milano per case per comparto Sicurezza

Tra Prefettura, Regione Lombardia e Aler Milano

Questa mattina a Palazzo Diotti è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia ed Aler Milano, che prevede l’assegnazione in locazione di 100 alloggi, nel territorio del capoluogo, a canone concordato agli appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, “secondo una percentuale di ripartizione calcolata sul valore assoluto del contingente in organico per ciascuna forza”. Lo ha riferito in una nota la stessa Prefettura, spiegando che Aler Milano provvederà ad indire lo specifico bando entro la fine del mese di luglio, che avrà validità 75 giorni. Nel bando saranno specificati l’importo dei canoni di locazione, i requisiti, le modalità di partecipazione e i titoli preferenziali.

“Tale accordo è frutto della sinergia e della collaborazione con Regione Lombardia e Aler, già sperimentate con successo in occasione di un precedente bando indetto dall’Aler il 6 maggio 2019, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 29 aprile 2019, per la locazione con patto di futura vendita di alloggi a dipendenti della pubblica amministrazione che operano nel comparto della sicurezza” si legge ancora nella notta, in cui si sottolinea che “è previsto un successivo bando con ulteriori unità abitative riservate alla polizia penitenziaria appositamente dedicato, per le necessità alloggiative del personale accasermato, mediante una specifica convenzione disciplinante le modalità, la durata ed il corrispettivo complessivo”. (askanews)