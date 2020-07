Nuovo PCD mobilità interna, FESI 2020, Stabilizzazione del personale, nuovo modello custodiale, ecco tutte le ultime novita’..

Sara’ un mese di luglio denso di incontri al DAP per le Organizzazioni Sindacali , si iniziera ‘ il giorno 10 con il Tavolo di confronto

nuovo modello custodiale , a seguire il giorno 22 luglio

riunione che riguarda la stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria distaccato da tempo negli Istituti Penitenziari per morivi di servizio e gravi motivi , ancora riunione il giorno 27 luglio per il FESI 2020 , per concludere il giorno 29 incontro

su nuovo PCD sulla mobilità interna del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria , vi terremo aggiornati su eventuali rinvii e spostamenti di date e orari di seguito tutte le convocazioni previste al DAP

Bozza Nuovo PCD sulla del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – convocazione riunione 29.7.2020

Ministeriale GDAP-0240800.U del 7.7.2020.

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – F.E.S.I. Anno 2020.Convocazione riunione giorno 27.7.2020

Ministeriale GDAP-0240769del 7.7.2020

Stabilizzazione del personale del Corpo Pol, Pen. distaccato da tempo negli II.PP. per morivi di servizio e gravi motivi – Convocazione riunione 22.7.2020

Ministeriale n. 0240699 del 7.7.2020 Nuovo modello custodiale.

Tavolo di confronto – convocazione per il giorno 10 luglio 2020