Camera dei Deputati , interrogazioni a risposta scritta degli Onorevoli LAPIA e SCANU rivolta al Ministro della giustizia per chiedere quali iniziative intenda assumere, al fine di procedere con nuove assunzioni di agenti penitenziari, attingendo alle graduatorie tuttora vigenti

Interrogazioni a risposta scritta:

LAPIA e SCANU. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere – premesso che:

con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 17 del 27 febbraio 2018, è stato bandito un concorso per 1.220 allievi agenti di polizia penitenziaria, aperto anche ai civili; i posti sono stati così ripartiti: 366 aperti ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti da bando (276 uomini e 90 donne), 598 posti riservati ai VFP1 in servizio da almeno 6 mesi o in rafferma e 256 posti riservati ai VFP1 in congedo e ai VFP4; le graduatorie definitive, a seguito del completamento della procedura concorsuale, sono state pubblicate nel gennaio del 2019; il 24 giugno 2020 è stata approvata, con decreto ministeriale, la relazione sulla performance 2019: da questa si evince – alla Tabella 5 della nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria allegata al documento pubblicato sul sito del Ministero – che per il personale dell’amministrazione penitenziaria, comparto sicurezza, vi sarebbe una previsione di dotazione dell’organico pari a 40.975 unità; tuttavia, ad oggi, risultano presenti 36.009 unità, determinando di fatto uno scostamento (rispetto alle previsioni di cui in premessa) pari a 4.966 agenti di polizia penitenziaria; è ragionevole pensare, come più volte segnalato anche dai sindacati di polizia penitenziaria, che risultino fondate le preoccupazioni collegate alla mancanza di sufficienti agenti del comparto sicurezza, in grado di assicurare alle carceri presenti sul territorio italiano il rispetto dei livelli minimi di sicurezza; basti pensare a quanto avvenuto durante i giorni del mese di marzo 2020 durante i quali, in 23 istituti da Nord a Sud, si sono verificate sommosse da parte della popolazione detenuta nelle strutture carcerarie: il problema è in parte stato causato, senza alcun dubbio, dalla scarsità di agenti penitenziari e dalla incapacità, tenuto conto della inconsistenza numerica del personale, di fronteggiare tali eventi critici (che sovente si manifestano quotidianamente), i quali hanno determinato l’evasione di molti detenuti ed il ferimento di diversi agenti –:

se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza, al fine di procedere con nuove assunzioni di agenti penitenziari, attingendo alle graduatorie tuttora vigenti come riportato in premessa posto che ciò di fatto assicurerebbe, almeno in parte, una riduzione della carenza di personale negli istituti carcerari italiani e l’innalzamento dei livelli minimi di sicurezza. (4-06229