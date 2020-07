Concorsi , rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti….

DIARIO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (GU n.51 del 03-07-2020)

Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 38 del 15 maggio 2020, prevista per il 3 luglio 2020, dall’art. 9, comma 6, del bando di concorso, e’ rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 84 del 27 ottobre 2020. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.