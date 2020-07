PROTESTA IN CARCERE. Detenuto sale sul tetto e minaccia di lanciarsi di sotto

Ha avuto uno scontro con ben 4 agenti di polizia penitenziaria, poi ha deciso di salire sul tetto, minacciando di buttarsi nel vuoto se la sua richiesta non venisse ascoltata. Il detenuto, pugliese, che si trova all’interno della casa circondariale di Carinola, ha inscenato questa clamorosa protesta per non tornare in isolamento, situazione che, a suo dire, gli provocava apprensione e paura.

Il direttore del carcere e il garante dei detenuti provinciale, Belcuore, in visita alla struttura in quegli istanti, hanno passato i successivi 45 minuti a convincere l’uomo che, alla fine, ha ricevuto quanto richiesto, difatti è stato accompagnato in una cella “semplice” non in isolamento.(casertace.net)