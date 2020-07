Polizia Penitenziaria rinviene 14 involucri di….

Agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Trapani hanno rinvenuto 14 involucri di carta stagnola contenenti sostanza stupefacente. La droga, presumibilmente hashish e marijuana, è stata trovata a seguito di un’attenta e scrupolosa perquisizione sugli indumenti introdotti nell’istituto, in occasione di un colloquio, dal padre di un detenuto.

Gli involucri erano nascosti all’interno del cinto di tre pantaloni, in alcuni casi abilmente cucito a macchina. Il rinvenimento conferma l’efficacia dei controlli messi in atto nella struttura detentiva per contrastare l’introduzione di piccole quantità di stupefacenti volte ad alimentare traffici illeciti.