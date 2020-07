Personale della Polizia Penitenziaria interviene in un incidente stradale con tre auto coinvolte

Incidente sulla Statale 17 a San Gregorio. Tre auto coinvolte, sul posto polizia locale e 118.

Ancora un incidente, l’ennesimo, sulla SS17, nei pressi della rotatoria killer, esattamente all’altezza dell’Istituto delle Suore. Tre le automobili rimaste coinvolte nello scontro.

Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale, aiutato da un mezzo della Polizia Penitenziaria presente in zona. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Necessario anche l’intervento del 118 per le cure del caso. (Ilcapoluogo)