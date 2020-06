Oggi la Lega Salvini Premier di Livorno è in visita al carcere di Livorno “Le Sughere”, insieme al Commissario provinciale On. Manfredi Potenti, al Consigliere regionale Roberto Biasci e al Capogruppo in consiglio comunale Costanza Vaccaro, per ascoltare gli agenti della Polizia Penitenziaria e raccogliere le loro istanze ed urgente in un momento delicato per loro e per gli agenti tutti.