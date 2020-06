﻿4 agenti della Polizia penitenziaria feriti dopo l’aggressione da parte di un detenuto

4

Grave episodio di violenza nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto , un detenuto non nuovo a tali comportamenti ai danni del personale di Polizia penitenziaria, come ci informa il Segretario Regionale Alsippe delle Marche Raffaele Mucciacciaro hanno aggredito 2 agenti di Polizia penitenziaria in servizio nel reparto, gli agenti continua il Segretario regionale, hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso cittadino per le ferite riportate durante l’aggressione, altri due colleghi intervenuti per placare gli animi hanno riportato delle ferite medicate nell’infermeria dell’istituto

Al personale aggredito va tutta la solidarieta’ e la vicinanza della nostra segreteria , ora auspichiamo che la Direzione e gli uffici superiori adottino tutte le iniziative per allontanare immediatamente dalla Casa Circondariale l’autore dei gesti violenti ,visto che gia’ in precedenza lo stesso si era gia’ come riferito in precedenza reso responsabile di altri atti di aggressione ai danni del personale .

Per concludere un plauso al personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel reparto della Casa Circondariale di Ancona che prontamente intervenuto con professionalita’ ,e’ riuscito a gestire una situazione che poteva sfociare in ulteriori e ben piu’ gravi conseguenze all’ordine e alla sicurezza dell’istituto