Polizia Penitenziaria rinviene 5 micro cellulari e 20 sim card nascosti…

Benevento: telefonini nascosti nei salamini

Importanti ritrovamenti quelli effettuati tra ieri ed oggi presso la casa circondariale di Benevento. Ieri, nascosti all'interno di una confezione di patatine e di una di salatini, sono state trovate più di 20 sim card. Probabilmente chi ha messo "la sorpresa" sarà stato ispirato da alcuni marchi famosi di patatine e di brioche che, anni fa, all'interno delle confezioni mettevano un giocattolino, illudendosi che nessuno se ne sarebbe accorto. In questo caso viene da pensare che chi ha avuto questa brillante idea ha fatto i conti senza l'oste. Oste che, stavolta, veste i panni di un solerte poliziotto penitenziario, che, ieri, durante la consegna ed il controllo dei pacchi postali provenienti dai familiari dei detenuti, ha trovato le sim. Oggi, sempre lo stesso poliziotto, coaudiuvato da un altro collega, ha notato dei salamini un po' "strani". Al successivo controllo ecco l'ennesima sorpresa: ben occultati al loro interno, son spuntati ben 5 micro cellulari. Rinvenimenti simili accadono, sull'intero territorio nazionale, quotidianamente, ma sembra che poco importi ai vertici del ministero della giustizia perché finora nulla si sta facendo né per inibire i segnali dei telefonini all'interno degli istituti penitenziari e né, soprattutto, per punire adeguatamente i detenuti trovati in possesso di un cellulare.