Carceri:Salvini,parlamentari Lega in visita a Lecce e Foggia

Nel carcere di Lecce, pochi giorni fa quattro agenti sono stati feriti da detenuti violenti

“I parlamentari della Lega visitano le carceri di Foggia e Lecce: mentre il governo fa uscire i boss e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutele alle Forze dell’Ordine, noi ci preoccupiamo delle donne e degli uomini in divisa. Solidarietà alla Polizia penitenziaria, che non merita un ministro disastroso e distratto come Bonafede”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le visite negli istituti di pena dei parlamentari Massimo Casanova, Roberto Marti, Rossano Sasso, Anna Rita Tateo. Nel carcere di Lecce, pochi giorni fa quattro agenti sono stati feriti da detenuti violenti. (ANSA).