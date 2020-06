Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria,conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Camera dei Deputati , in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ (2500) , inseriamo l’emendamento all’articolo 259 , il 259.04. presentato dagli Onorevoli Prisco Emanuele, Cirielli Edmondo, Varchi Maria Carolina, Ferro Wanda, Deidda Salvatore , che prevede l ‘arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria . di seguito l’emendamento presentato.

Dopo l’articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.Prisco Emanuele, Cirielli Edmondo, Varchi Maria Carolina, Ferro Wanda, Deidda Salvatore

