In carcere gli agenti disertano la mensa

A scatenare la reazione nelle carceri è stata un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui presunti maltrattamenti avvenuti ad aprile nel carcere del Casertano. O meglio, le modalità con cui sono stati notificati 44 provvedimenti a carico degli agenti di polizia penitenziaria con modalità definite «inopportune e umilianti». Anche gli agenti che prestano servizio nella casa circondariale di Mantova hanno aderito alla protesta con tre giorni, iniziati sabato, di astensione dal servizio di mensa.

«Si è consumata una scena vergognosa, lesiva dei diritti umani e della dignità di un intero corpo di polizia laddove – dice una nota sindacale unitaria – alla presenza di esponenti della magistratura, alcune unità dei carabinieri hanno proceduto all’identificazione e alla notifica di atti giudiziari al personale di polizia penitenziaria che, in divisa, entrava in istituto. Il tutto nel piazzale antistante il carcere, in presenza dei familiari dei detenuti da ammettere ai colloqui. —(Gazzetta di Mantova)