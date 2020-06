DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (cd. Decreto Rilancio) Articolo 259 (Procedure concorsuali per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (2500) assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede Referente il 20 maggio 2020 con il parere delle Commissioni, I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, di seguito abbiamo inserito l’articolo 259 (Procedure concorsuali per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) con relativo dossier , il disegno di legge e’ in discussione alla Camera dei Deputati , dove sono previsti eventuali emendamenti relativi alle procedure asunzionali tenuto conto del periodo dell’emergenza e del contenimento dell’epidemia da Covid-19

Il prospetto riepilogativo non considera la norma. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina procedure concorsuali – in atto o da indire – delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell’emergenza e del contenimento dell’epidemia da Covid-19 – fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021. In particolare, vengono previste alcune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi, quali, tra l’altro, la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza (comma 2, lettera b), Viene, altresì, previsto che, in caso di mancata fruizione – per motivi indifferibili connessi alla situazione creatasi con l’epidemia da Covid-19 – della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie, da parte del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la parte residua possa essere fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente (comma 6). Infine, il comma 7 prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per il 2020, dalle seguenti disposizioni: § articolo 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 (assunzioni per turn over in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2019); § articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205/2017 (2.112 unità previste per il 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); § articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145/2018 (1.320 unità per il 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria); § articolo 19, comma 3, del DL n. 162/2019 (50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020). Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che le misure, relative alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, andrebbe confermato che l’implementazione delle misure necessarie a consentire, come previsto dal comma 2, lettera b) lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza, possa essere effettuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nulla da osservare con riguardo al comma 7 nel presupposto che le assunzioni siano effettuate nell’ambito delle risorse già stanziate a normativa vigente.