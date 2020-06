“Vicinanza alla polizia Penitenziaria, servizio indispensabile al paese”.

Carceri, Di Sarno (M5S): “Vicinanza alla polizia Penitenziaria, servizio indispensabile al paese”.

“Le notifiche giudiziarie eseguite ai poliziotti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere non fa bene alle istituzioni e alla loro credibilità. Ferme restando le prerogative dell’autorità giudiziaria, che in questa fase è all’avvio del procedimento, ho trovato a tratti pericoloso il metodo con il quale si sia proceduto a fermare fuori dall’istituto penitenziario, davanti ai parenti dei detenuti, i poliziotti che si recavano al lavoro o che avevano terminato il turno. Il problema non è l’accertamento di responsabilità, che sono sempre individuali, ma il rischio della lesione della dignità del Corpo nel suo complesso. La drammatica vicenda che ha visto nel mese di marzo rivolte in molti istituti penitenziari, che ha portato drammaticamente alla morte di 14 persone detenute, è tutta da chiarire. La gestione della situazione odierna è evidentemente inadeguata. Per questo esprimo la vicinanza al Corpo della Polizia Penitenziaria, ferme restando le singole responsabilità da accertare, poiché ogni giorno i poliziotti penitenziari rendono un servizio al paese indispensabile” – lo dichiara Gianfranco Di Sarno, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Giustizia (laprovinciaonline)