Il Capo del DAP Bernardo Petralia e il Vice Capo del DAP Roberto Tartaglia fanno vista al collega ferito presso la sua abitazione

Il Capo del DAP Bernardo Petralia giunto in serata per rendersi conto di persona della situazione del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo i disordini della mattinata , appena terminato il vertice in istituto con il Vice Capo del DAP Roberto Tartaglia , il Provveditore regionale dottor Antonio Fullone , il Generale del Gom D’Amico , ha voluto far visita al Poliziotto Penitenziario rimasto ferito durante gli scontri ,erano da poco scoccate le 23.00 quando Il Capo del DAP Bernardo Petralia e il Vice Capo del DAP Roberto Tartaglia hanno raggiunto abitazione del collega in provincia di Caserta , per sincerarsi di persona dello stato di salute dell’assistente capo coordinatore da poco dimesso dall’ospedale , il collega era stato trattenuto per ulteriori controlli dai sanitari a causa dei colpi ricevuti alla testa durante l’aggressione.