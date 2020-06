Era rimasto in osservazione per ulteriori accertamenti l’assistente capo coordinatore aggredito e ferito questa mattina a Santa Maria Capua Vetere e ricoverato all’ospedale di Caserta. Il collega a cui vanno solidarieta’ e vicinanza e auguri di pronta guarigione dalla Segreteria Generale Alsippe ha potuto raggiungere in serata propria abitazione , in precedenza anche gli altri agenti feriti nelle aggressioni avevano lasciato l’ospedale dopo le cure del caso.