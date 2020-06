Ancora aggressioni a Santa Maria Capua Vetere, 5 agenti penitenziari in ospedale .

Ancora violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in due distinti episodi al reparto Danubio , il primo durante la notte quando la Polizia Penitenziaria e’ intervenuta per domare un incendio appiccato in una camera di pernottamento da due detenuti extracomunitari, che hanno poi aggredito i sei agenti della intervenuti . Tre agenti penitenziari per le ferite riportate durante l’aggressione hanno dovuto far ricorso alle cure in ospedale .

Appena qualche ora fa l’altro episodio di violenza che ha visto coinvolto altri due agenti in servizio nella Casa Circondariale di Santa Marica Capua Vetere , come ci informa il Segretario Regionale Alsippe Umberto Pizzorusso, i due agenti sono stati colpiti con violenza da alcuni detenuti e anche in questo caso i colleghi hanno dovuto far ricorso alle cure mediche con l’intervento del 118 e l’accompagnamento in ospedale.

La situazione e’ insostenibile continua il Segretario Regionale , dopo la notifica degli avvisi di garanzia a 44 agenti indagati dopo il presunto pestaggio di alcuni detenuti , nell’istituto c e’ un forte clima di tensione.

Sul posto si e’ prontamente recato il provveditore Regionale Dottor Fullone , con lui il Vice Capo del Dap Roberto Tartaglia ed il Procuratore della Repubblica in quanto la situazione nell’ istituto e’ incandescente

Intanto da si estende la protesta della Polizia penitenziaria sul territorio nazionale, colleghi che stanno mostrando solidarieta’ e vicinanza al personale di Santa Marica Capua Vetere unendosi alle prime iniziative come lo sciopero della mensa ,messe in atto dalle Organizzazioni Sindacali a cui seguiranno altre iniziative

Come Organizzazione Sindacale chiediamo ai vertici dell’Amministrazione l’immediato l’allontanamento dei detenuti che hanno denunciato il personale di polizia penitenziaria e dei detenuti più facinorosi , per cercare di riportare nell’istituto un clima di serenita’ che ormai si e’ totalmente perso tra il personale di Polizia penitenziaria . Con ulteriori comunicati vi daremo le condizioni di salute degli agenti ricoverati in ospedale.