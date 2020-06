Protesta agenti penitenziari, il Procuratore Generale della Procura di Napoli Riello: ‘Abbiamo chiesto una dettagliata’relazione al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed ai vertici regionali dell’Arma dei Carabinieri

Protesta agenti penitenziari, il Procuratore Riello: ‘Abbiamo chiesto una relazione dettagliata’

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo le proteste degli agenti penitenziari di ieri, ad intervenire sulla questione è direttamente il Procuratore Generale della Procura di Napoli Luigi Riello. Dopo i fatti di ieri, dove gli agenti di Polizia Penitenziaria hanno iniziato una protesta davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere, Riello ha comunicato di aver chiesto “una dettagliata e sollecita relazione al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed ai vertici regionali dell’Arma dei Carabinieri in ordine alla vicenda al fine di accertare ogni dettaglio dell’operazione e la veridicità, o meno, di quanto riferito dalla stampa e denunciato da alcuni esponenti sindacali della Polizia Penitenziaria sulla correttezza del modus procedendi”.A scatenare la rabbia degli agenti non sarebbe stata soltanto la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per i presunti pestaggi durante la rivolta dei detenuti lo scorso 6 aprile, ma anche e soprattutto le perquisizioni subite dai carabinieri davanti ai cancelli da carcere ed alla presenza dei familiari dei detenuti.(maddalonicitta.it)