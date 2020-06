Realizzazione di nuovi padiglioni detentivi presso gli istituti penitenziari di Vigevano, Santa Maria Capua Vetere, Asti, Rovigo, Perugia, Civitavecchia, Viterbo e Napoli Secondigliano

La Direzione generale del personale e delle risorse Ufficio VII – Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha decretato di avviare la procedura per l‘affidamento dei “Servizi di verifica preventiva – ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi a n. 8 lotti funzionali di lavori” per la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi presso gli istituti penitenziari di Vigevano, Santa Maria Capua Vetere, Asti, Rovigo, Perugia, Civitavecchia, Viterbo e Napoli Secondigliano. Leggi il documento