Stato di agitazione del Personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Pesaro

Le sigle sindacali firmatarie del presente comunicato stampa, hanno proclamato lo stato di agitazione del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro già in data 3 giugno, in concomitanza con l’astensione da parte dello stesso Personale alla fruizione della mensa ordinaria di servizio e all’interruzione delle relazioni sindacali.





Le numerose e permanenti problematiche che affliggono il personale operante nell’istituto di pena pesarese, sono state più volte ed attraverso vari canali, denunciate sia alla stessa Direzione locale sia agli uffici superiori competenti. Ormai all’ordine del giorno il personale è costretto ad operare subendo vessazioni, minacce verbali, e nella peggiore delle ipotesi si è costretti a terminare il turno anzitempo, e ricorrere alle cure del nosocomio cittadino.



Problematiche strutturali, di pessima gestione delle risorse umane in organico, unite all’anarchia che si vive nei reparti detentivi hanno fatto esplodere la protesta. Pertanto fino a quando non otterremo delle risposte e delle soluzioni concrete da parte dei Superiori Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria, le suddette OO.SS. sono intenzionate a prolungare lo stato di agitazione messo in atto, riservandoci di manifestare il disagio attraverso altre modalità consentite dalla legge in quanto per le sigle firmatarie. viverepesaro.it

OSAPP UIL PA USPP CNPP

NICHILO CHIATTI PISTILLO SCOGNAMIGLIO