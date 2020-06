Il lavoro quotidiano del poliziotto penitenziario all’interno degli istituti , in un video .

Con questo comunicato, questa sigla sindacale, vuole cogliere l’occasione per sottolineare la grande attenzione che la Casa Circondariale di Livorno ha voluto dedicare al tragico momento del coronavirus tramite un video postato in fondo al comunicato, diventato subito virale ed immediatamente apprezzato a livello nazionale , un video nel quale gli agenti della stessa casa circondariale riproducono la vita quotidiana lavorativa con indosso mascherine e guanti rappresentando al meglio il corpo di Polizia Penitenziaria è doveroso Inoltre sottolineare la grande capacità nell’ideare e realizzare questo video dell’agente Stefanelli Joel Davide il quale ha saputo trattare il difficilissimo argomento creando le scene ed il testo nel quale si ringrazia Chiunque abbia contribuito sia con piccoli gesti quotidiani che mettendo “in gioco” la propria vita a combattere il covid-19 in Italia e nel mondo.

Video dal sito gNews

La Segreteria Locale Alsippe Livorno