Polizia Penitenziaria sventa evasione

Appena qualche giorno fa a Rebibbia due detenuti stranieri sono riusciti a far perdere le loro traccie scavalcano il muro di cinta del carcere romano, non e’ andata allo stesso modo invece per due detenuti reclusi nel carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino che sono stati scoperti dall’attento controllo del personale di Polizia penitenziaria che ha evitato un’altra clamorsa evasione dalle carceri italiane.

I due detenuti stranieri avevano scavato un foro nel muro della camera di pernottamento, stratagemma che non e’ sfuggito al personale di Polizia Penitenziaria del reparto di Bellizzi Irpino a cui vanno i complimenti di queste Segreterie per la costante azione di controllo mirata al mantenimento dell’ordine e la sicurezza nell’istituto irpino.