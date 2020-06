Carcere al “collasso”, assemblea di piazza per i sindacati

Dopo avere denunciato per l’ennesima volta una situazione al collasso i sindacati uniti tornano sulla questione del carcere di Sulmona invitando le istituzioni locali e regionali “a farsi carico delle annose problematiche che attanagliano il carcere di piazzale vittime del dovere e a portarle sui tavoli che contano” e annunciando un’assemblea di piazza fissata per venerdì 12 giugno in piazzale vittime del dovere a partire dalle ore 15.

A chiederlo, in particolare, sono i componenti del cartello sindacale unitario Oreste Leombruni (Osapp) Mauro Nardella UIL PA PP, Francesco Tedeschi CISL FNS, Giuseppe Mazzagatta Uspp e Cosmo De Luca Cnpp.

“Accoglieremmo con enorme piacere la disponibilità che ci sarà eventualmente offerta e dell’idea che si faranno ( ce lo auguriamo) della reale situazione che si sta vivendo all’interno del penitenziario peligno – proseguono -. La situazione già di per sé precaria potrebbe ulteriormente aggravarsi se si dovesse avverare quanto già sta accadendo in altri istituti ove, all’apertura di nuovi padiglioni, non si sono visti corrispondere adeguate integrazioni di personale di ogni ordine e grado”.

Da qui il motto della vertenza “no new Pavillion without rinforcement”.

Sono toni delusi quelli dei sindacalisti perché si aspettavano già da tempo un interessamento: “Non è possibile, infatti, che un carcere che si accinge a diventare uno dei più potenti d’Italia non venga appoggiato da chi è preposto a rappresentare e governare il territorio – continuano -. Da oggi la Direzione del carcere sulmonese e con essa il personale di polizia penitenziaria e delle funzioni centrali dovrà sentirsi più supportata e garantita. Noi siamo pronti a farlo mettendo in atto tutto ciò che è in nostro potere fare”.(ilgerme.it)