MINISTERO DELL’INTERNO DIARIO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.43 del 05-06-2020 il rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato

Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, prevista in data odierna dall’art. 8, comma 6, del bando di concorso per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 9 del 31 gennaio 2020, e’ rinviata al 28 luglio 2020. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.