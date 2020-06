Ruba sull’auto di un agente di polizia penitenziaria ma il video….

Ruba sull’auto di un agente di polizia penitenziaria ma il video del furto finisce su Facebook

I carabinieri sono risaliti ad un pregiudicato di 37 anni che aveva nascosto la refurtiva in un casolare abbandonato: recuperati numerosi oggetti rubati

Occhiali di marca, un giubbotto firmato, una collanina e un ciondolino, un borsello e un portamonete pieno di spiccioli. È la refurtiva che i carabinieri hanno sequestrato ad un pregiudicato albanese di 37 anni, fermato nella notte tra il 3 e il 4 giugno a San Paolo in seguito alla segnalazione di spaccate e furti su auto. Appena bloccato è stato trovato in possesso di una parte della refurtiva, e il resto è stato recuperato il giorno dopo nel casolare abbandonato nel quale vive da tempo.Qui i carabinieri sono arrivati dopo che un agente della polizia penitenziaria ha postato su Facebook il video ricavato dalla telecamera di sicurezza di un negozio che mostrava un malvivente intento a rubare nella sua auto parcheggiata sotto casa. Nelle sembianze di quel malvivente i militari hanno riconosciuto l’albanese e sono andati al casolare dove hanno trovato occhiali di marca e altri oggetti, tutto frutto di spaccate sulle auto messe a segno negli ultimi giorni. A inchiodare il ladro è stato anche un giubbotto che l’agente della penitenziaria ha riconosciuto come suo. Appello dei carabinieri a chiunque abbia subito un furto a presentarsi presso il comando provinciale e di via Picasso per procedere al riconoscimento e all’eventuale restituzione. (notiziediprato.it)