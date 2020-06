Sempre più gravi carenze di personale di Polizia Penitenziaria ….

CARCERE DI SULMONA VICINO AL COLLASSO, LA POLIZIA PENITENZIARIA PRONTA A SCENDERE IN PIAZZA

Carcere di Sulmona vicino al collasso, per le sempre più gravi carenze di personale. A denunciare la situazione che si fa ormai insostenibile sono i sindacati di categoria Osapp, Uil, Cisl, Uspp e Cnpp, minacciando di tenere presto assemblea pubblica, nel piazzale antistante il penitenziario per spiegare a quale punto sia arrivata la situazione. “Turni massacranti, congedi ordinari, prima concessi e poi sistematicamente revocati, unità operative scippate delle loro funzioni” danno il quadro della pesante e preoccupante situazione che il personale in servizio nel penitenziario è costretto ad affrontare e subire da lungo tempo, in attesa di soluzioni concrete che tardano ad arrivare, nonostante i ripetuti appelli lanciati e le rimostranze insistenti. I sindacati sottolineano che a reggere una situazione tanto grave sono rimaste soltanto le alte qualità professionali e le doti umane dei poliziotti, sempre pronti al loro dovere ma i carichi di lavoro hanno superato il limite della sostenibilità. Per i sindacati, se il ministero di Giustizia non accoglierà le loro richieste, risolvendo questa pesante situazione, sarà presto protesta dura. (reteabruzzo.com)