Reclutamento di 754 allievi agenti di polizia penitenziaria ,scorrimento della graduatoria….﻿

Camera dei Deputati ,interrogazione al Ministro della Giustizia inviata dal’Onorevole Longo sulla possibilita di scorrimento delle graduatorie concorsuali

LONGO. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che:

nel mese di febbraio 2019 si è svolto il concorso relativo al reclutamento di 754 allievi agenti di polizia penitenziaria; a seguito dell’emergenza sanitaria in corso le procedure concorsuali risultano ancora sospese e molti candidati sono in attesa delle visite di seconda istanza; indire un nuovo bando di concorso significherebbe determinare ulteriori aggravi in termini monetari per le casse statali e un prolungamento dei tempi per le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria; l’epidemia da COVID-19 ha evidenziato tutte le criticità degli istituti penitenziari italiani: evasioni, risse, devastazione di mobilio, situazione legata al sovraffollamento penitenziario e alla carenza di agenti penitenziari; infatti, a quanto risulta, il divario tra organico previsto e organico in forza nella polizia penitenziaria sarebbe di circa il 20 per cento, mentre il rapporto tra detenuti e agenti sarebbe di circa l’1,67 per cento; la problematica della carenza di personale potrebbe essere superata, seppure parzialmente, adoperando lo scorrimento delle graduatorie delle procedure concor- suali ancora attive –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché venga accolta richiesta dello scorrimento della graduatoria sopraindicata. (4-05880)