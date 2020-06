Ancora nessuna traccia dei due detenuti evasi ieri …

Continuano le ricerche, dei due detenuti evasi ieri dall’Istituto Penitenziario di Rebibbia

Intanto sono in corso i rilevi per definire la dinamica dell’evasione, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che i due detenuti evasi abbiano usato la manichetta dell’antincendio come corda per scavalcare il muro di cinta , dopo aver segato le sbarre della camera di pernottamento .

I due detenuti stranieri sono ricercati dalle Forze di Polizia in particolare nelle zone limitrofi ma anche nei campi nomadi, nelle stazioni ferroviarie ed aereportuali ma per ora dei due detentui ancora nessuna traccia