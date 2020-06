Due detenuti evasi da carcere Rebibbia a Roma: elusa la vigilanza

Due detenuti sono evasi dal carcere di Rebibbia a Roma. L’allarme è scattato poco prima delle 12. Dalle prime informazioni, avrebbero scavalcato il muro di cinta e si sarebbero calati con una corda eludendo la vigilanza. Sono in corso ricerche in tutta la zona. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un detenuto di 46 anni nato in Croazia e di un 40enne di Olbia. Entrambi sarebbero di origini nomadi. (tgcom24.mediaset.it)