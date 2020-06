Revoca dei soggiorni estivi e vacanze di studio in Italia e all’estero

CIRCOLARE REVOCA DEI SOGGIORNI ESTIVI E VACANZE STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO – ANNO 2020 1 giugno 2020 – In considerazione della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e il perdurare del rischio epidemico in Italia e all’estero e dell’applicazione delle misure restrittive della mobilità e di distanziamento sociale, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella seduta del 23 aprile 2020, a garanzia della sicurezza dei ragazzi, ha deliberato di non dare luogo nell’estate del 2020 alle partenze per i soggiorni estivi e le vacanze studio in Italia e all’estero.

