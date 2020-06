Ministero dell’ Economia e delle Finanze,autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625 per l’anno 2020 a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria…..

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFFICIO I



Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Nel documento del Ministero dell’ Economia e delle Finanze inserito di seguito gli stati di previsione, per l’anno finanziario 2020, con le variazioni disposte .

Al comma 7 dell’articolo 74, il quale autorizza la spesa complessiva di euro 6.219.625 per l’anno 2020 a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penitenziari per minorenni e in particolare

euro 3.434.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, per le prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.000 per altri oneri connessi all’impiego temporaneo del personale necessario fuori sede e infine euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta

Il Documento del Ministero dell’ Economia e delle Finanze