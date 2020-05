“Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, espletamento delle procedure concorsuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia…

“Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (2500)

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio) reca Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, che si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 14 maggio e presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2020 (A.C. 2500). Il decreto-legge è stato assegnato alla V Commissione (Bilancio), che ne avvia l’esame il 26 maggio 2020. Il decreto ha un impatto sull’indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, conformemente allo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere con l’approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione governativa allegata al Documento di economia e finanza (DEF) 2020.

In merito al Disegno di Legge in questione vista la forte carenza di Personale del Comparto Sicurezza e Difesa , con ogni probabilita’ vedremo la presentazione di vari emendamenti per le assunzioni tramite lo scorrimento delle graduatorie concorsuali , mentre all’articolo 249 comma 2 del Decreto legge , specificate quelle che saranno le modalita’ per l’espletamento delle procedure concorsuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a cui saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260. che abbiamo inserito nel documento di seguito