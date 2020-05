Allarme per la carenza di personale di Polizia penitenziaria….

Casa Circondariale Avezzano: allarme carenza di personale

I sindacati scrivono al provveditore regionale Cantone. All’ultimo tavolo di dialogo, del 26 maggio scorso, sono emersi discutibili aggravi di lavoro sugli agenti di Polizia Penitenziaria impiegati ad oggi, a fronte del periodo estivo.

Una lettera firmata dalle sigle sindacali SAPPE, OSAPP, SiNAPPe, UILPA P.P., FNS CISL, USPP e FP CGIL per sollevare la questione mancanza di personale all’interno della Casa Circondariale Avezzano. Le Organizzazioni Sindacali, rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, scrivono al Provveditore Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise, dottor Carmelo Cantone al fine di sottoporre la “delicata questione che attanaglia l’Istituto Penitenziario avezzanese. Arginando ogni inopportuna retorica del caso, giova evidenziare la carenza di personale di Polizia Penitenziaria, ruolo Agenti/Assistenti, che in ogni modo influisce, ormai da tempo, sull’organizzazione generale dei servizi e del lavoro”, si legge nella lettera aperta.

“In data 26 maggio scorso, durante un tavolo di confronto tra la Direzione e le Parti Sociali, abbiamo riscontrato come quanto in discussione possa arrecare discutibili aggravi sui carichi di lavoro, ancor più durante il piano ferie estivo”, così continuano i rappresentanti sindacali.

“Ad ogni buon conto, è doveroso sottolineare che, in tempi prossimi ed effimeri, due lavoratori saranno posti in quiescenza (senza tralasciare le tre unità già poste in tal senso), con relativa diminuzione dell’attuale pianta organica, nonché una unità transitata nel ruolo Sovrintendenti. Ebbene, se da un lato appare necessario prendere atto di un idilliaco clima lavorativo, grazie al costante contributo di tutti gli addetti, ognuno nel proprio ruolo di competenza, non possiamo esimerci dal rappresentare le nostre giuste preoccupazioni e le doglianze che spesso ci pervengono“.

“Pertanto, occorre attivare – si legge in conclusione alla lettera – ogni utile intervento riparativo che si riterrà utile, nell’interesse collettivo”.(infomedianews.com)